都会を軽やかに駆け抜けるあなたへ。【コールマン】の多機能トートバッグがAmazonで販売中！
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普遍性と自分らしさを両立。【コールマン】が贈る新感覚トートバッグがAmazonで販売中！
3つの「Uni」をコンセプトにしたシティーユースシリーズから、2WAYトートが登場した。Universal（普遍性）、Unique（自分らしさ）、Unisex（性別を超えて）を体現するシンプルでシームレスなデザインが特徴だ。取り外し可能なショルダー付きで、通勤通学にも最適な機能性を備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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普遍的なデザインの中に自分らしさを表現し、性別を問わず使えるシンプルでシームレスなスタイルが魅力だ。
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取り外し可能なショルダーが付属し、トートバッグとしてもショルダーバッグとしても使える2WAY仕様だ。シーンや荷物の量に合わせてスタイルを自在に変えられるため、日常使いに便利である。
内側は視認性の高いインナーカラーを採用し、荷物の出し入れがスムーズだ。PCスリーブやタブレットスリーブを含む多彩なポケットを備え、折り畳み傘などもすっきりと収納できる。
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アウトドアで培われた耐久性と都市生活に必要な機能性を両立させたシティーユースシリーズだ。通勤通学はもちろん、より自由で軽やかな日常をサポートする設計となっている。
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3つの「Uni」をコンセプトにしたシティーユースシリーズから、2WAYトートが登場した。Universal（普遍性）、Unique（自分らしさ）、Unisex（性別を超えて）を体現するシンプルでシームレスなデザインが特徴だ。取り外し可能なショルダー付きで、通勤通学にも最適な機能性を備えている。
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