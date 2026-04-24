ニューストップ > ライフスタイルニュース > 悪霊がいる家。見える郵便屋が、とりあえず食塩を思いっきり投げてみ… 悪霊がいる家。見える郵便屋が、とりあえず食塩を思いっきり投げてみるが…？／「郵便屋が集めた奇談」 悪霊がいる家。見える郵便屋が、とりあえず食塩を思いっきり投げてみるが…？／「郵便屋が集めた奇談」 2026年4月24日 16時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む家族の攻防_P12家族の攻防_P13家族の攻防_P14家族の攻防_P15家族の攻防_P16家族の攻防_P17家族の攻防_P18家族の攻防_P19家族の攻防_P20→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む著：送達ねこ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む