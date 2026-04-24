「人類、キモ…」“変態”が地球を救う！ 人類…いや、ニッポンのオタク文化にエイリアン、ドン引き!!侵攻中止に…【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
「力任せのギャグ漫画と思いきや、構成がとてもうまくて驚いた！」「ひとつずつの設定をオチに繋いでいくのがキレイでした」という感想が飛び交った作品がある。ARIMASA( @totomarakki)さんがSNSに投稿した「君にしか見えない」は、ひと言で紹介するとしたら「わー、“変態”が世界を救ったー(by読者)」というものなのだが、意外すぎる展開に多くの読者をノックアウトした。「地球最強の防衛システムは“HENTAI”だったのか」という気づきや、「発想が斜め上すぎて…!!感動すら覚えた」と絶賛する声も。
■「最後の顔で全部持っていかれた」シリアス展開からのギャップにハマる読者が続出
読み始めてすぐと、読み終えたあとで印象が一変する――そんな“落差”が話題を呼んだ短編作品。「読み始め1秒と1分後の差が天才」というタグが付くのも納得で、わずかなページ数の中に強烈な展開が詰め込まれている。「異形のエイリアンに『じ、人類キモ…』って言われるなんて」「人類の悪いところ出てるわ〜」といった声が並び、恐怖と笑いが入り混じる独特の読後感にハマる人が続出した。
作者のARIMASAさんが描くうえで最も力を入れたのは「エイリアンが姿を現すシーン」だそうで、読者に「絶望的な印象を与えるように意識して描いた」と明かした。予想外だったのが“変態”への反響で、「勢いで描き切りましたが、タグやコメント欄が大喜利状態になっていて、自分でも読んでいておもしろかった」と振り返る。
現在は個人サイトで、呪いによっておじさんに変えられたお姫様を描くファンタジー漫画『SEED』を連載中。短編作品も不定期に投稿予定だそうだ。
“地球特有”とも思える人類の“変態”におびえるエイリアンと、その対比の先に待つ結末。そして最後に見せる、“変態”のすがすがしいドヤ顔――。本作、「君にしか見えない」を読んで、この奇妙な読後感をぜひ体験してみてほしい。
取材協力：ARIMASA(@totomarakki)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。