遊びながら学べる水あそび！くるくる回して水の流れを体感できる。【ボーネルンド】知育ウォーターワールド水路セットがAmazonで好評販売中！おうちでワクワク大冒険しよう！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
水のしくみを楽しく学べる♪回して流して大冒険！【ボーネルンド】3歳からの水あそびセットがAmazonから登場！今すぐゲットしよう！
運河の国・スウェーデン生まれの「アクアプレイ」は、生活に「水」が密接に関わっている北欧ならではのあそび道具。物が水に浮かぶ、水の流れをつくる、水の力で物を動かすなど、遊びながら水のいろいろな性質を学ぶことができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
年齢の違う子ども達と一緒に遊べ、役割意識やみんなで協力する力も育まれる。
ロックボックスは付属品をすべて水路の中にしまうことができ、折りたたむとバッグ型に。軽々と持ち運ぶことができるので、手軽に公園に持って行ったり、車に積んでレジャー先で楽しむことができる。
→【アイテム詳細を見る】
運河の水の増減を調整したり、パドルで回して水流を作ったり、クレーンで物資を運んでみたり。あそびながら楽しく「水の動き」を学べる。
水のしくみを楽しく学べる♪回して流して大冒険！【ボーネルンド】3歳からの水あそびセットがAmazonから登場！今すぐゲットしよう！
運河の国・スウェーデン生まれの「アクアプレイ」は、生活に「水」が密接に関わっている北欧ならではのあそび道具。物が水に浮かぶ、水の流れをつくる、水の力で物を動かすなど、遊びながら水のいろいろな性質を学ぶことができる。
→【アイテム詳細を見る】
年齢の違う子ども達と一緒に遊べ、役割意識やみんなで協力する力も育まれる。
ロックボックスは付属品をすべて水路の中にしまうことができ、折りたたむとバッグ型に。軽々と持ち運ぶことができるので、手軽に公園に持って行ったり、車に積んでレジャー先で楽しむことができる。
→【アイテム詳細を見る】
運河の水の増減を調整したり、パドルで回して水流を作ったり、クレーンで物資を運んでみたり。あそびながら楽しく「水の動き」を学べる。