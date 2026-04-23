キブン上々↑↑シュワッと爽快なひとときを！キラリと光るチューハイタイムを楽しもう♪【キリンビール】スミノフアイス8本セットがAmazonで好評販売中！乾杯がもっと楽しくなる！
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おうち時間が一気に華やぐ！爽やかな飲み心地で気分もアップ♪【キリンビール】スミノフアイス8本セットがAmazonで販売中！
3種類のフレーバーが楽しめるオリジナルアソートセットを飲み比べ。レモン香るオリジナル、ほのかに甘いワイルドグレープ、甘酸っぱいブリスクレモネード。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
150年以上の歴史を持つプレミアムウオッカである「スミノフ」が認めたウオッカを使用し、世界90カ国以上で親しまれているボトルRTD。すっきりした甘さと、ほどよい炭酸の飲み心地が特長。
すっきりした甘さが世界90カ国以上で愛されており、3種類のフレーバーで、飲み比べても楽しいアソートセット。
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スミノフアイスはボトルをあけるだけですぐ飲めるから、食事と一緒にはもちろん、休日のリラックスタイムにも、映画鑑賞のお供にもぴったり。スタイリッシュなボトルで宅飲みも一気にオシャレに。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されており、酒類の販売には年齢確認が義務付けられています。
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