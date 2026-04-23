ポカポカ陽気でも涼しく快適♪軽量＆ひんやり素材でムレにくい。【ミラシック】フェイスカバーがAmazonから販売中、春のお出かけにぴったり！
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春の紫外線対策に！マスクいらずで首元までしっかりカバーできる快適設計。【ミラシック】軽量・涼感フェイスカバーがAmazonから絶賛販売中！
紫外線が気になる季節に大活躍する、UVカット機能付きフェイスカバー。UPF50+の高性能素材で、UVA・UVBをしっかりブロックしながら、顔から首の後ろまで広範囲にガード。顔や首の露出を最小限に抑えることで、日焼けによる肌ダメージ・しみ・そばかす・たるみなどの肌トラブルを防ぐ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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口元が開いていてドリンクがそのまま飲める設計。マスクをずらすことなく、ストローやペットボトルから手軽に水分補給が可能。スポーツ中や外出先、イベント会場、ハイキングなど、こまめな水分補給が欠かせない場面でもストレスなく着用を継続でき、熱中症対策にも。
暑い季節でも快適に過ごせるよう、ひんやり冷感を感じられる接触冷感生地を使用。汗をかいてもベタつきにくいサラッとした肌ざわりで、長時間の使用でも肌に優しいつけ心地。通気性の良い裏地と蒸れにくいメッシュ構造で、熱がこもりにくく、息がしやすい仕様。外出時の暑さや湿気を軽減し、暑がりな方や屋外活動にぴったり。
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日焼けや肌老化の主な原因であるUVA・UVBの両方を強力にカットし、屋外での紫外線対策をしっかりサポート。スポーツシーンはもちろん、車の運転やベランダ掃除、アウトドア作業、炎天下の現場作業などでも安心して使える。帽子やサングラスと併用すれば、より広範囲にUV対策が可能。日焼け止めでは補えない首の後ろやあご下までをしっかりカバーすることで、スキンケアへの負担も減らせる。
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