街でもアウトドアでも頼れる一足！履きやすさと存在感を兼ね備えた万能デザイン。【スケッチャーズ】スニーカーブーツがAmazonから好評販売中！
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履きやすさも見た目も妥協しない！存在感抜群のデザインで足元からおしゃれに。【スケッチャーズ】のスニーカーブーツがAmazonから好評販売中！
モダン・クラシックとフレッシュな履き心地が融合したスケッチャーズホットショット・パイク。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
スケッチャーズのシグネチャーであるクッション性のあるAir-Cooled Memory Foam（エアクールドメモリーフォーム）インソールが特長。
人工皮革とピッグスエードのコントラストの効いた「S」クォーターロゴのアッパーがかっこいい。
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フレキシブルなトラクションラバー製アウトソール。
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