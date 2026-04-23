ムーミンのやさしい北欧デザインで毎日をもっと楽しく♪ラベル作りが手軽にできる。【カシオ】「ネームランド i-ma」ムーミンモデルがAmazonから販売中！今すぐチェックしよう！
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かわいさも実用性もこれ一台！ムーミンデザインでラベリングがもっと楽しくなる。【カシオ】ネームランド i-ma ムーミンモデルがAmazonから登場！
「ネームランドイーマ」のムーミンモデル。「ムーミン」に登場するキャラクターの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れる。ムーミンたちのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しもう！キーボードレスのラベルライターで、場所を選ばず簡単にラベルが作れるスマホ＆ＰＣ接続モデルに人気のクラフトテープが付いた特別セット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
かわいいラベルがスマホで簡単に作れる！ラベル作りが簡単にできるスマホ専用アプリ「LABEL DESIGN MAKER 2」。購入後に「ムーミン」のコンテンツをダウンロードすることで、「ムーミン」に登場するキャラクターの絵文字やフレームなどを使ったラベルがプリントできる。
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ムーミンイラストは絵文字 94種／フレーム 36種／サンプル 24種のハーフカット機能付きオートカッター搭載。シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくてテープがバラバラにならず、快適、便利にラベルを作成できる。
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