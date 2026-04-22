きれいめコーデを格上げ！【ニューバランス】の洗練されたユニセックススニーカーがAmazonで販売中！
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足元から差をつける！【ニューバランス】のレトロモダンなスニーカーがAmazonで販売中！
LIFESTYLEモデル「420」のオールドファッションなフォルムを基盤に、シンプルなアッパーと厚みのあるソールでアレンジされた一足だ。レトロなスエード/テキスタイルアッパーがヒストリカルカラーで彩られ、手頃な価格で提供される。ペアコーデも楽しめるユニセックスサイズ展開だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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LIFESTYLEモデル「420」のオールドファッションなフォルムを基盤とし、シンプルなアッパーデザインと厚みのあるソールで現代的にアレンジされている。スリムなシルエットはきれいめコーデにも自然に溶け込むだろう。
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レトロな雰囲気を醸し出すスエードとテキスタイルのアッパー素材が特徴だ。ブランドのヒストリカルカラーで彩られ、足元に上品なアクセントを加えてくれる。アッパーは天然皮革製だ。
日本だけで展開される特別モデルでありながら、手頃なプライスで提供されている点が魅力だ。高品質な素材とデザインを手軽に楽しめる、コストパフォーマンスに優れた一足と言える。
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ペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開が嬉しいポイントだ。男女問わず幅広い層にフィットし、友人やパートナーとのリンクコーデにも最適。日常使いに活躍するだろう。
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