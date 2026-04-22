紫外線対策もおしゃれも妥協しない！【アメリカンホリック】の軽やかブルゾンがAmazonで販売中！
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季節の変わり目に大活躍！【アメリカンホリック】の大人カジュアルブルゾンがAmazonで販売中！
紫外線対策とおしゃれを両立できる軽やかアウターだ。柔らかな素材感と美しい落ち感が特徴で、Vネックが首元をすっきりと見せる。ドルマン仕様で締め付け感が少なく、リラックスした着心地を実現。UVカットと接触冷感機能も備え、季節の変わり目に重宝する一枚だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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UVカット加工が施されており、紫外線を通しにくい。さらに接触冷感性のある素材を使用しているため、触れた瞬間にひんやりと感じる。機能性とおしゃれを両立したアウターだ。
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Vネックのすっきりとしたラインが首元をきれいに見せ、ほどよい抜け感を演出する。柔らかな素材感と美しい落ち感が特徴で、軽く羽織るだけで大人カジュアルな雰囲気をまとえる。
ドルマン仕様により締め付け感が少なく、リラックスした着心地が魅力だ。軽やかな素材感で、ストレスフリーな着用感を実現。一日中快適に過ごせる一枚である。
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ファスナー付きで開閉しやすく、気温調整も簡単だ。日常のお出かけや通勤、旅行など、さまざまなシーンで活躍する。シンプルで合わせやすいデザインは、季節の変わり目に重宝する。
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紫外線対策とおしゃれを両立できる軽やかアウターだ。柔らかな素材感と美しい落ち感が特徴で、Vネックが首元をすっきりと見せる。ドルマン仕様で締め付け感が少なく、リラックスした着心地を実現。UVカットと接触冷感機能も備え、季節の変わり目に重宝する一枚だ。
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