旅のストレスを解消！【グレゴリー】の革新的なキャリーオンが、あなたの移動を快適にする。Amazonで販売中！
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スムーズな移動と安心を両立！【グレゴリー】の多機能スーツケースで、スマートな旅を。Amazonで販売中！
スタイリッシュで耐久性に優れたキャリーオンは、多目的な旅のパートナーとなる。TSA承認ロックとYKK Fuzi-onジッパーを搭載し、荷物を安全に運ぶことが可能だ。独自の球形ホイールシステムで、どの方向へもスムーズな走行を実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自のクアドロ球形ホイールシステムを搭載しており、どの方向へも驚くほどスムーズな走行が可能だ。空港や駅構内での移動もストレスなく、快適にこなせるだろう。
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傷がつきにくいテクスチャー加工を施したマット仕上げのプレミアム・ポリカーボネートシェルが、大切な荷物をしっかりと保護する。スタイリッシュな見た目と高い耐久性を両立している。
TSA承認のジッパー式コンビネーションロックを内蔵しており、セキュリティ面も万全だ。さらに、YKKのFuzionジッパーは従来の5倍の耐摩耗性を誇り、荷物を安全に守る。
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内部にはメッシュのジッパーポケットとコンプレッションパネルを装備し、荷物の整理がしやすい。クイックリリースバックル式エラスティックコンプレッションストラップで、荷崩れも防ぐことができる。
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