まるで高級ホテルのような使い心地！厚手でしっかり吸水する【タオル研究所】高品質バスタオルがAmazon限定で登場中！今すぐチェックしよう！
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一度使うと手放せない！まるで高級ホテルのような贅沢感！極上の肌触りが魅力の【タオル研究所】がAmazonで販売中！
「吸水スピード」「吸水量」「吸水方向」、といった吸水力のすべてを高次元で追求し、贅沢なボリュームと優れた吸水性が感じられるタオル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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弾力性があり、しっかり厚みをもたせているので、贅沢な気分でホテル仕様のふかふかタオル。また、天然コットン100%なので、安心して使用できる。
毛羽落ちを抑えて糸の劣化を防ぐ技術によって、洗濯回数が多くなるトレーニング、エステ、美容院などでのご使用でも、柔らかさが持続する。
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洗濯することによってパイルが立ち上がり、洗濯後のほうがふかふかやわらか。干す際には、”ぱたぱた”と振ってパイルを立ち上がらせて「ボリュームリッチ」本来のふかふか感を堪能しよう。
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