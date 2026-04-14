キッチンに癒しをプラス♪プロ仕様の使いやすさ×可愛いムーミンデザイン♡【貝印】スリム泡立て器がAmazonで手に入るチャンス！
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お料理時間がもっと楽しくなる！機能性も見た目も大満足な【貝印】ムーミンデザインのスリム泡立て器がAmazonで人気！
MOOMIN × SELECT100 幅広い世代に人気の世界的キャラクター・ムーミンと貝印がコラボしたキッチンツールシリーズ。調味料の混ぜ合わせや生クリームの泡立てまでできる、スリムタイプのウィスク。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ハンドルにリトルミイときょうだいたちのデザイン。
底あたりがよく効率的に混ぜられる茶せん形状の先端で、汚れがたまりにくい仕様。
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衛生的なオールステンレス製。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
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