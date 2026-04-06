「16歳、弟は事故で帰らぬ人となった」嘘の証言、飛び交う噂話、崩壊していく家族…命を削って描いた再生への自叙伝【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
深夜11時56分、一台のバイクが右折車と衝突した。数十メートルも吹き飛ばされたバイクと、道路に残された長いブレーキ痕。16歳という若さでこの世を去った弟と、同乗していた少女。悲劇はそれだけに留まらず、加害者の虚偽の証言や、閉鎖的な街で囁かれる心ない噂話が、残された家族の心を激しく切り刻んでいく。
きむらかずよ(@kmk11161)さんの実録漫画『16歳で帰らなくなった弟』。事故の真相、そして深い絶望の淵に立たされた家族が、少しずつ光を見出すまでの軌跡を綴った本作の制作秘話を聞いた。
■「描きたくない部分」に向き合う地獄の苦しみ。書籍化で深まった事故のリアル
当初はブログで「嫌になったらやめよう」という軽い気持ちから描き始めたという本作。しかし、書籍化が決定したことで、きむらさんはこれまで蓋をしてきた「最もつらい記憶」と対峙することになる。
「ブログでは避けていた事故のリアルな詳細や、亡くなった女の子のこと、家族が壊れていく様をすべて加筆しました。執筆中は夜も眠れなくなるほど精神的に追い詰められ、『やばいな、私』と思う瞬間もありましたが、今ではすべて必要な描写だったと確信しています」
両親への取材を通じ、自分の知らなかった弟の姿に触れたことも、物語をより深く、真実味のあるものへと昇華させた。
■「描いてくれてありがとう」。同じ悲しみを背負う読者の言葉に救われて
1歳違いの弟とは思春期ゆえに仲が悪く、決して「いい姉」ではなかったと自省するきむらさん。しかし、漫画を描き切ることで、長年閉じ込めていた自身の感情を吐き出し、心の整理をつけることができたという。
「想像以上に多くの方に読んでいただき、特に大切な人を亡くした方から『描いてくれてありがとう』と言っていただけたことが、何よりの救いになりました。父も完成した本を本当に喜んで、会う人ごとに配り歩いていました(笑)。頑張って描いて本当によかったと思っています」
取材協力：きむらかずよ(@kmk11161)
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