「16歳、弟は事故で帰らぬ人となった」嘘の証言、飛び交う噂話、崩壊していく家族…命を削って描いた再生への自叙伝【作者に聞く】

「16歳、弟は事故で帰らぬ人となった」嘘の証言、飛び交う噂話、崩壊していく家族…命を削って描いた再生への自叙伝【作者に聞く】