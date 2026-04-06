魔物を倒さない勇者に「なぜなのですか!?」村人絶叫…理由がひどすぎた！RPGプレイヤーの“罪深いあるある”に共感続出【作者に聞く】

魔物を倒さない勇者に「なぜなのですか!?」村人絶叫…理由がひどすぎた！RPGプレイヤーの“罪深いあるある”に共感続出【作者に聞く】