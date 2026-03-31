洗練されたデザインと驚きの軽さが融合した一足！【ニューバランス】のこだわりが詰まったスニーカーがAmazonで販売中！
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異次元のクッション性が生み出す極上の履き心地！【ニューバランス】が贈る最新スニーカーがAmazonで販売中！
心地よいクッション性を提供するテクノロジーを搭載し、毎日の歩行を軽やかにサポートする。通気性に優れたメッシュアッパーとスタイリッシュなフォルムを両立しており、ジョギングからタウンユースまで幅広く対応可能だ。足への負担を抑えつつ、快適な着用感を維持する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自開発のミッドソールが、弾むような柔らかな履き心地を実現している。長時間の外出やランニングでも足裏の衝撃をしっかり吸収し、快適な歩行をサポートし続ける。→【アイテム詳細を見る】
アッパーの大部分にメッシュ素材を採用することで、優れた通気性を確保している。靴内部の蒸れを逃がしてくれるため、暑い日や運動時でも爽やかさをキープできる。
シャープでモダンなデザインは、スポーツシーンだけでなくカジュアルな私服とも相性が良い。トレンド感のあるカラーリングが足元のアクセントになり、スタイルを格上げする。
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軽量設計により、履いていることを忘れるほどの軽やかさを誇る。屈曲性にも優れているため、足の動きに合わせて自然にフィットし、スムーズなフットワークを可能にする。
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