旅のプロも愛用する抜群の機能性と安心感！【ソロツーリスト】のこだわりが詰まった財布がAmazonで販売中！
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大切な貴重品を鉄壁のガードで守り抜く！【ソロツーリスト】が放つ実力派の財布がAmazonで販売中！
スキミング防止機能を搭載し、海外旅行や人混みでの防犯対策に特化している。ナイロン素材を採用した軽量でタフな作りが特徴だ。複数のカード入れや小銭入れ、さらにチェーンなどを取り付けられるループを備え、実用性と安全性を高い次元で両立している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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特殊な生地を内蔵しており、磁気情報の抜き取りを遮断する。大切なカード情報を守るための機能が充実しているため、セキュリティを重視したい場面で非常に頼りになる。→【アイテム詳細を見る】
丈夫なナイロン素材を使用しており、摩擦や汚れに強く長期間愛用できる。過酷な旅の環境でも壊れにくい堅牢な仕上がりは、アクティブに活動する人の強い味方だ。
コンパクトなサイズ感ながら、紙幣や硬貨、複数のカードを整理して収納できる。必要なものを一目で確認できるレイアウトになっており、スムーズな支払いをサポートする。
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紛失や盗難を防止するためのチェーンを取り付け可能なループが装備されている。ズボンのベルト通しやバッグと繋いでおけるため、紛失のリスクを最小限に抑えられる設計だ。
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