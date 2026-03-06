¥À¥ËÂÐºö¤Ï¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ëµÛ°ú¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡ÛÉÛÃÄ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¡£Amazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿·À¸³è½àÈ÷¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÖAmazon¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
º£Ç¯¤Î½Õ¡¢¿·À¸³è½àÈ÷¤Ï¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë¡ª
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ÈÅÅ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢À¸³è»¨²ß¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
³«ºÅ¤Ï2026Ç¯3·î6Æü(¶â)0»þ¡Á3·î9Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£½Õ¤Î½àÈ÷¤Ïº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ»Ë¾åºÇ¶¯¥â¥Ç¥ë¡£¥À¥Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ëÊª¼Á¤ò·âÂà¡£3Ê¬´Ö¤Ç99¡ó°Ê¾å¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ò½üµî¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÊ¬Ìó14000²ó¤ÎÄ¶¹âÂ®¿¶Æ°¤Ç¤¿¤¿¤¯¡£ËèÊ¬2000²ó¤Î¹âÂ®²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤ÇÁß¤½Ð¤¹¡£µÛ°ú»Å»öÎ¨100W¤ÎºÇ¶¯µÛ°úÎÏ¤ÇµÛ¤¤¼è¤ë¡£Å·Æü´³¤·¤äÁÝ½üµ¡¤è¤ê¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤¡£
¤¿¤¿¤²ó¿ôÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Å°ÄìÁÝ½ü¡£¡ÖÄ¶¥ï¥¤¥É¤¿¤¿¤¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Î¹âÂ®¿¶Æ°¤ÇÁ¡°Ý¤Î´Ö¤ËÀø¤à¥À¥Ë¤ä¥´¥ß¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®²óÅ¾¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥é¥·¤òÅëºÜ¡£4ËÜ¤Î¥Ö¥é¥·¤ò¹âÂ®²óÅ¾¤µ¤»¡¢È±¤ÎÌÓ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁß¤½Ð¤·µÛ¤¤¼è¤ë¡£
¹â´¶ÅÙ¥À¥Ë¤Á¤ê¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ÎÎÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥é¥ó¥×¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¡£Ìó20¦Ìm¤ÎÈùºÙ¤Ê¥´¥ß¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£
ËèÊ¬Ìó14000²ó¤ÎÄ¶¹âÂ®¿¶Æ°¤Ç¤¿¤¿¤¯¡£ËèÊ¬2000²ó¤Î¹âÂ®²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤ÇÁß¤½Ð¤¹¡£µÛ°ú»Å»öÎ¨100W¤ÎºÇ¶¯µÛ°úÎÏ¤ÇµÛ¤¤¼è¤ë¡£Å·Æü´³¤·¤äÁÝ½üµ¡¤è¤ê¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤¡£
¤¿¤¿¤²ó¿ôÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Å°ÄìÁÝ½ü¡£¡ÖÄ¶¥ï¥¤¥É¤¿¤¿¤¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Î¹âÂ®¿¶Æ°¤ÇÁ¡°Ý¤Î´Ö¤ËÀø¤à¥À¥Ë¤ä¥´¥ß¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®²óÅ¾¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥é¥·¤òÅëºÜ¡£4ËÜ¤Î¥Ö¥é¥·¤ò¹âÂ®²óÅ¾¤µ¤»¡¢È±¤ÎÌÓ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁß¤½Ð¤·µÛ¤¤¼è¤ë¡£
¹â´¶ÅÙ¥À¥Ë¤Á¤ê¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ÎÎÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥é¥ó¥×¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¡£Ìó20¦Ìm¤ÎÈùºÙ¤Ê¥´¥ß¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£