ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
イタリア語でスタイリッシュという名を持つ「スティローザ」。お洒落な外観&シンプルな操作部を備え、ご家庭でエスプレッソを楽しむのに最適なエントリーモデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
内部気圧最大15気圧の電磁ポンプとステンレス製ボイラーで、美味しいエスプレッソの抽出に最適な圧力＝9気圧（抽出時）と最適な抽出温度＝90℃を作り出す。
カフェで飲むようなカプチーノやカフェラテ、本格的なラテアートもご自宅で。お手入れも簡単でプロフェッショナルなステンレス製ミルクフロッサー。フロントパネルのダイヤル一つで簡単操作。
操作がシンプルで使いやすい。ダイヤル一つで電源のON/OFF、エスプレッソ抽出、スチーム余熱を簡単に切り替えることができる。
