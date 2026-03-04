「ハイスぺじゃなくて普通の人でいいのに」とよくいうが……婚活において平均的な人は人気で希少性も競争率も高い【作者に聞く】
港区カンナ(@mina_kan_chan)さんは、2023年3月の投稿開始からわずか半年で10万フォロワーを獲得した話題の漫画家だ。本作は、少女漫画の主人公になりたいのに脇役のような生活を送る4人の女性を描く群像劇である。最新エピソードでは、マッチングアプリで婚活に励む「しおり」の切実な葛藤が描かれている。
アラサー女性のリアルな心情を捉えた本作は、SNSで多くの共感を呼んでいる。なかでも「専業主婦にならない理由」や「普通の人でいいのに出会えない」という悩みは、婚活中の女性にとって切実な問題だ。
港区カンナさんによれば、女性側が「普通の条件」だと思っていても、年収や身長などの条件をすべて満たす男性は実際には非常に少ない。その結果、理想の条件を兼ね備えた男性に人気が集中し、高い競争率が発生してしまうのだという。
■誠実系クズの巧妙な罠
理想を追い求める婚活女性が「誠実系クズ」に引っかかってしまう原因についても、鋭い分析がなされている。ヤリモクの男性は、女性が抱く理想像を巧みに演じることに長けているからだ。
欠点のない完璧な人を求めるあまり、その演技を見抜けずに陥ってしまうのが現実である。本作は、それぞれ異なるこじらせ方をした女性たちの姿を、闇深くもリアルに描き出している。
取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
