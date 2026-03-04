¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤¬ÎôÀª¡×¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¡© ±ÊÀ¥Î÷¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤é¤È¡ÈÊÌ¡¹¤ÎÆ»¡É¤Ç¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÀä¹¥Ä´¤ÎKing ¡õ Prince¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Èüâ¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¥ó¥×¥ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£°ÜÀÒ¤·Number_i¤È¤·¤Æ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿Ê¿Ìî¤µ¤ó¤é¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¥ó¥×¥ê¤ÏÎôÀª¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¿Íµ¤¤äÃíÌÜÅÙ¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹
¢¡¡Ö¤·¤ç¤¦¤ì¤ó¡×¥³¥ó¥Ó¤¬¥¥ó¥×¥ê¤ÈNumber_i¤ËÊ¬Îö
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÈÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¥¥ó¥×¥ê·ëÀ®Á°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é´°àú¤Ê²¦»ÒÍÍ¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¤·¤ç¤¦¤ì¤ó¡×¥³¥ó¥Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÊ¿Ìî¤µ¤ó¡£
¥¥ó¥×¥ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡Á²ÖÃË Next Season¡Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡£¤Þ¤¿»¨»ï¡ØViVi¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â2019Ç¯¤ËÊ¿Ìî¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î2020Ç¯¤Ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî¤µ¤ó¤¬Number_i¤È¤·¤Æ´ß¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢À¤´ÖÅª¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏNumber_i¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØGOAT¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶ÊMV¤Ï¿ôÀéËü¤«¤é1²¯ºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£
°ìÊý¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ê¤Ë¤â¤Î¡ÙMV°Ê¹ß¡¢1000ËüºÆÀ¸¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àSTARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢SE¼Ò¡Ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤ËÀÕÇ¤¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï»öÌ³½êÌäÂê¤¬Íí¤ß½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ó¥×¥ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤Ë¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿Number_i¤È¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÏSE¼Ò¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë³èÆ°¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤é¤¬¥¥ó¥×¥ê¤òÃ¦Âà¤·¤¿ºÝ¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿Í»Å»ö¤Ë¤â½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ãå¼Â¤Ë·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÍ¼Êë¤ì¤Ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÍ«¤¤¤Î¤¢¤ëÀÄÇ¯¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ó¥×¥ê¤¬2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¿ÍºÊ¤ËÅ®¤ì¤ëÂç³ØÀ¸Ìò¤ò¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¡¢¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¸æÁâ»ÊÌò¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤âÈäÏª¡£Ãå¼Â¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢ÏÃÂê¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤Ç±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÏÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÎ¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¹ÔÌò¡¦Åß¶¶¹Ò¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë°¤ÇÎäÅ°Ìµ»üÈá¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤ò²¼¤¹¤È·è¤á¤¿Áê¼ê¤Ë°ìÀÚ¤ÎÍÆ¼Ï¤ò¤»¤º¡¢Ã¸¡¹¤È½Æ¸ý¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¶²¤í¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤´ã¤ò»ý¤ÄÅß¶¶¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Âô»³µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¡¢Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¤·¤§¤ë¤¿¡¼¡×¤Ç¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¯¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦Åß¶¶¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ëÅß¶¶¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÆ·¤Ï¡¢Îä¹ó¤Ê¼Â¹ÔÌò¤È¿¿µÕ¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë½÷À»ëÄ°¼Ô¤¬¼¡¡¹¤È·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤¬È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ó¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÇÈ¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ØTheater¡Ù¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ð¥º¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Ìó2²¯²ó¤òÆÍÇË¡£
¤Þ¤¿50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡Öº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤¤¡Ø´õË¾¤ÎµÖ¡Ù¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤âÂçÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÇÐÍ¥¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê¤¬¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë3·î¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê¾¾ÃÝ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÈÀî°¦¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ÇÐÍ¥¡õ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤É¤Á¤é¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤»ÑÀª
ÇÐÍ¥¶È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÅ¶¨¤»¤º¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¤ÇNumber_i¤È¤·¤ÆËÜ³Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Ï©Àþ¤òÆÍ¤¿Ê¤àÊ¿Ìî¤µ¤ó¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¼´¤Ç¡¢SE¼Ò¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤à¥¥é¥¥é²¦»Ò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÌÌ¤â¼¡¡¹¤ÈÇÁ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢SE¼Ò¤Ë»Ä¤Ã¤¿¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤È¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇÃå¼Â¤Ë¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÊ¸¡¿¤³¤¸¤é¤Ö¡ä
¡Ú¤³¤¸¤é¤Ö¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£¾åÃÒÂç³ØÂç³Ø±¡³°¹ñ¸ì³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¦¸À¸ì³Ø½¤»Î¡£¥É¥é¥Þ¡¢ÃËÀ&½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÁ´ÈÌ¤«¤é»þ»ö¥Í¥¿¤Þ¤Ç¡£ÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡£X¡§ @kojirabu0419
