「ペーパーレスの時代だから」辞表を書かずに退職する社員に、同僚が贈った“ペーパーレス”の寄せ書きが斬新…!!【作者インタビュー】
「会社辞めます」と上司に伝えた社員。「辞表は？」と聞かれると、「ペーパーレスの時代なので、そんなものありませんよ」と返した。辞表までもペーパーレス化に？と驚く人もいるだろう。しかし、社員はその後、盛大なブーメランを食らうことになる。毎日投稿で漫画を描く、まんがのおじさん(@man_oji)の作品をお届けするとともに作品のこだわりや見どころについて話を聞いた。
本作「ペーパーレス」は、退職を申し出る社員が辞表を求められるも、ペーパーレスを理由に断った。すると周りの社員たちから「今までお世話になりました」と耳元で囁かれ…「ペーパーレス寄せ書き！」とまさかの送り出され方を描く。
美大出身で学生時代はものを作ることが日常だったという、作者のまんがのおじさんは、「卒業後は生活のために仕事をしなくてはならず、思うように制作ができなくなりました。それでも何かを作りたい欲求は残り、少しの作業スペースでもかたちにできる漫画を描いています」と明かす。2018年からは必ず1日1枚投稿と決めたルールがあるそうで「1日1枚と決めているので、どんなに気分が乗らないときや時間がない状況でも何かを描かなくてはなりません。その結果、ひどくつまらないものを公開することも少なくないのですが、それも含めて『まんがのおじさん』という一つの作品だと思って見ていただけるとうれしいです」と話す。
ネタ作りについてきくと、「思いつかないときはとにかく何か描き始めながら考えたりしています。逆に余裕があるときは、日常で惹かれる状況について考え、広げてテーマにしています」と語り、「伝えたいことは直接描くのではなく、なるべく物語やシュール、ギャグなどにカムフラージュし説明的になりすぎないよう気をつけます。そうすることで、無意識のうちに読者の心の片隅に残るようなものができたらうれしいです」と作品に対するこだわりについても教えてくれた。
1ページの漫画で読みやすく、クスッと笑える本作。ぜひ読んでみて。
取材協力：まんがのおじさん(@man_oji)
