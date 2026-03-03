頭皮もフェイスラインもこれ1本！EMS搭載リフトブラシ【サロニア】電気ブラシはプレゼントにも！Amazonで今すぐチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
頭皮もフェイスラインもこれ1本！EMS搭載リフトブラシ【サロニア】多機能リフトブラシはギフトにもぴったり！Amazonで今すぐチェック！
8段階レベル調整で肌の状態や好みに合わせて使用可能。 お風呂でのリラックスタイムにも気軽にケア。ギフトBOX付きでプレゼントに最適！コンパクトサイズで小回りが利き、気になる部位もしっかりケア。専用ポーチとクロス付きで持ち運び・お手入れが簡単。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
3Dブレンドパルスでより本格的なリフトケアを！1台で全身ケアが叶うSALONIA EMSリフトブラシのEMS刺激が170％にパワーアップ。
レベル調整が5→8段階に！部位ごとにさらに細かく調整可能。今お持ちのEMSブラシの刺激になれてきた人や今後ケアを続けていきたい方も長期的に使える8段階のレベル調整。
→【アイテム詳細を見る】
3Dフィットピン本数が30→40本にアップ。しっかりフィットして深部に強くムラなく刺激を届ける。肌との接触面積がアップし、フィット感+リフト力もアップ。面積が増えたことでアプローチもより効率的に。
頭皮もフェイスラインもこれ1本！EMS搭載リフトブラシ【サロニア】多機能リフトブラシはギフトにもぴったり！Amazonで今すぐチェック！
8段階レベル調整で肌の状態や好みに合わせて使用可能。 お風呂でのリラックスタイムにも気軽にケア。ギフトBOX付きでプレゼントに最適！コンパクトサイズで小回りが利き、気になる部位もしっかりケア。専用ポーチとクロス付きで持ち運び・お手入れが簡単。
→【アイテム詳細を見る】
3Dブレンドパルスでより本格的なリフトケアを！1台で全身ケアが叶うSALONIA EMSリフトブラシのEMS刺激が170％にパワーアップ。
レベル調整が5→8段階に！部位ごとにさらに細かく調整可能。今お持ちのEMSブラシの刺激になれてきた人や今後ケアを続けていきたい方も長期的に使える8段階のレベル調整。
→【アイテム詳細を見る】
3Dフィットピン本数が30→40本にアップ。しっかりフィットして深部に強くムラなく刺激を届ける。肌との接触面積がアップし、フィット感+リフト力もアップ。面積が増えたことでアプローチもより効率的に。