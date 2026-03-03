大切な持ち物をスマート管理♪探し物ゼロ生活へ！バッグも鍵もすぐ見つかる【アップル】AirTagをAmazonでチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
探し物ゼロ生活へ！バッグも鍵もすぐ見つかる【アップル】AirTagをAmazonでチェック！
「探す」アプリで、友だちやデバイスを探すように、持ち物を探せる。ワンタップのシンプルな設定で、AirTagとiPhoneまたはiPadを瞬時に接続。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
内蔵スピーカーで音を鳴らして見つける。あるいはSiriに頼んで見つけることも。
AirTagを紛失モードにすると、「探す」ネットワーク上で検知された時に自動で通知。超広帯域テクノロジーを活用した「正確な場所を見つける」機能が、近くにあるAirTagの場所まで案内してくれる。（一部のiPhoneモデルで対応）
「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。
