通勤電車「タイピングの肘がガンガン当たる」週1でハズレを引くサラリーマンの過酷な通勤事情に共感の声【作者に聞く】
【HELP！】「席ガチャ」にハズレて座席が超狭いです…耐えるしかない？
日々の出来事を哀愁ただようタッチで漫画にし、Xで発信している青木ぼんろさん(@aobonro)。多くの共感を集めるサラリーマン生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」と題し、全編描き下ろしでお届けする。今回のテーマは通勤中の「席ガチャ」だ。
青木さんが電車内で出会った最も強烈な人物は、隣でパソコンを使っていた人だという。タイピングのたびに肘がガンガン当たり、何発かいいのをもらったと語る。軽いものも含め、席ガチャに外れる確率は週1くらい(約10%)だ。乗車した瞬間に状況を確認して危険な席は回避するが、車内では何度もガチャを引かなければならない。周囲で席ガチャに外れている人を見たときも切ない気持ちになり、大ハズレを引いているおばあちゃんを見たときには涙が出たという。
明日の通勤電車の席ガチャはいかに。
