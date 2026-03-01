非常識すぎて逆におもしろい!!感動の出産シーンが一転…深刻な顔をした医師の“非常識なひと言“に爆笑【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2026年2月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は2作品の4コマ漫画をお届けするとともに、著者に本作が誕生したきっかけについても話を聞いた。
シンプルな線画と鋭いオチで読者を笑わせ続ける、漫画家のぞみわたるさんの人気シリーズ「のぞみわたるのギャグ漫画」。今回紹介するのは、出産という感動的な場面を舞台にした4コマだ。物語は無事に女の子が誕生し、医師が父親へ報告する場面から始まる。「おめでとうございます。元気な女の子です」と祝福の言葉を伝えた直後に医師は淡々と「残念ながら、あなたの娘さんは…お父様似です」と告げる。あまりに唐突で余計なひと言に父親が即座にツッコミを入れる構図が笑いを誘う。
このネタの原点について、作者ののぞみさんは「実は僕が高校生の時の担任がゴリラだったんですが」と切り出す。担任に娘さんが生まれた際、赤ちゃんの顔を見たほかの先生が「残念ながら父親似です」と冗談交じりに言った出来事があったという。「仲のよい先生同士ならともかく、産婦人科の先生がこれを言ったら非常識すぎておもしろいなと思って描きました」と発想の転換を明かしてくれた。もう1作では、優しく差し入れをする先輩が実は自分が飲んだ缶コーヒーを「後で捨てといて」と渡すという鬼畜オチが展開される。日常の中の小さな違和感を切り取るのぞみさんのセンスが光る。
「スマホのネタ帳から、自分がおもしろいと思うものを選んで描いています」と語るのぞみさん。将来的には連載にも挑戦したいと意欲を見せる。「のぞみわたるのギャグ漫画」は深く考えずに笑える時間を届けてくれる作品だ。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。