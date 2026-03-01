サイズはそのまま、使いやすさはアップ。暮らしに寄り添う5キログラム洗濯機【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
省スペースでしっかり洗う。毎日の洗濯を軽やかにするコンパクトモデル【アイリスオーヤマ】の洗濯機
アイリスオーヤマの洗濯機は、1〜2人暮らしにちょうどいい5.0キログラム容量の全自動洗濯機だ。既存モデルの4.5キログラムから容量をアップしながら、本体サイズはそのまま。限られたスペースにも置きやすく、狭い部屋でも扱いやすいコンパクト設計になっている。
本体の高さは約83.5センチメートルと低めに抑えており、洗濯物の出し入れがしやすい。タオルやシーツなど長さのある洗濯物も取り出しやすく、洗濯機上の空間をラックなどで有効活用できるのも魅力だ。折りたたみ式のふたは省スペースで開閉しやすく、設置場所を選ばない。
洗濯コースは「標準／つけおき／お急ぎ／念入り／毛布／ドライ」の6種類。部屋干しのニオイを抑え、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」や、1〜24時間後の洗濯終了時間を設定できる予約タイマーも備え、生活リズムに合わせて使える。
洗剤・漂白剤・柔軟剤の投入口をそれぞれ備えたシンプル操作パネルで、初めての人でも扱いやすい。省スペースでしっかり洗えて、毎日の洗濯を快適にしてくれる一台だ。
