「あんなの絶対パワハラ予備軍だろ」感情ゼロの冷酷上司に胃が痛い日々…職場の悩みの種である彼が、家でだけ見せる“様子のおかしい”本性【作者に聞く】

「あんなの絶対パワハラ予備軍だろ」感情ゼロの冷酷上司に胃が痛い日々…職場の悩みの種である彼が、家でだけ見せる“様子のおかしい”本性【作者に聞く】