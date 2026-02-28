ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

可愛いだけじゃない。保冷もできる頼れるランチバッグ【サンリオ】のハローキティ保冷ランチバッグがAmazonに登場中‼

1


サンリオのハローキティ保冷ランチバッグは、お弁当を安心して持ち歩けるようになるアイテムだ。いろいろな表情のキティが並んだデザインは見ているだけで気分が明るくなり、ランチタイムをちょっと特別にしてくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


内側は保冷仕様で、暑い季節でもお弁当をしっかり守ってくれるつくりになっている。ウェットティッシュや保冷剤を入れられる便利なポケットも備えており、使い勝手の良さも魅力だ。

→【アイテム詳細を見る】

3


普段使いはもちろん、通勤・通学やピクニックなどの外出にもぴったり。

→【アイテム詳細を見る】

4


キティ好きにはたまらない、可愛さと実用性を兼ね備えたランチバッグとなっている。