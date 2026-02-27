「そのくらい許してやれよ」性被害から6年後にフラッシュバック!!「一生このままなの？」トラウマ療法を描いた漫画が話題【作者に訊く】
酔った勢いでキスされたり、股間を押し当てられ不快だった。無理やり触られたトラウマをずっと心に抱えていた三森みさ(@mimorimisa)さん。6年後、性被害のネットニュースを見て、突然フラッシュバックが発症。以降、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状が現れ、体調不良の日が続く。最新の心理療法で生きやすくなった経験を漫画にし、多くの人に広めたいと、クラウドファンディングを募った結果、目標金額を達成。2024年に性被害の実体験を元にした「いいかげんに生きづらさを終わらせたい:トラウマ治療体験記」を出版した。※本作には、性被害やPTSDの描写が含まれます。閲覧にはご注意ください。
作者である三森さんに、トラウマを克服できる治療法を漫画にしようと思ったきっかけを聞くと、「長い間、自分が苛まれていたから」と、自身の体験が一番の理由だと語る。「依存症とトラウマは綿密な関係にあります。トラウマから発生するフラッシュバックや感情コントロールの難しさ、体調不良などを酒や薬物で抑え込む…というのは珍しい話ではありません」と三森さんは説明する。
あらゆる依存を転々としてきた三森さんは、26歳から依存症の治療を行い、依存症の問題自体は激減したそうだが、依存で誤魔化していた根本的なトラウマの問題が表出し、フラッシュバックは治らなかったという。「『一生このままなのか』と思っていましたが、トラウマ療法によってかなり改善しました。考え方を変える方法だけではなく、別のアプローチがあることを知ってもらえれば、苦しんでる人の治療の選択肢が広がると思います」と、自身の経験を振り返る。
同じように性被害や依存で苦しんでいる人に向けて、三森さんは「自分の人生を立て直すことができるのは、最終的には自分自身の力です。どうか心の奥底にある『自分の人生を回復させたい』という気持ちと、苦しみの中を生き抜いてる自分への敬意を、忘れないでほしいです」と力強いメッセージを送った。
読者からは「PTSDがここまで過酷なものだと知らなかった」といった声が届いている。性被害や依存症に悩む人、身近にそうした人がいる人はぜひ本作「いいかげんに生きづらさを終わらせたい:トラウマ治療体験記」を読んでみてほしい。
取材協力：三森みさ(@mimorimisa)
