【RPGあるある】「助けてぇぇぇぇ」うそだろ、勇者が村を助けてくれない…！村の危機よりレアアイテム!?【作者に訊く】
魔物と戦う勇者パーティー。けれど強大なモンスターだけでなく、もうひとつの“戦い”が繰り広げられていた!?
津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「RPGあるある 盗賊の性」は、手負いの魔物にとどめを“刺せない”勇者一行を描いた4コマだ。「もってくれ…ッ!!村…ッ!!」と、傷ついた魔物に蹂躙(じゅうりん)される村を歯噛みしながら見つめる勇者。村人がとどめを刺すよう求める中勇者が待っていたのは、パーティーメンバーの盗賊がモンスターからアイテムを盗むチャンスだった――。戦闘中のモンスターからアイテムを盗め、しかもそこでしか手に入らないようなレアアイテムがあるならなおさら粘ったりと、まさにRPGであるあるなシチュエーションを物語に反映させた作品だ。
■勇者が来たはずなのに地獄!?
本作「RPGあるある 盗賊の性」を描いたきっかけについて「どんなに緊迫した状況の戦闘シーンでも、モンスターがレアアイテムを持っているならば盗まずにはいられない！多くの人がRPGをプレイする中で経験したであろう状況をネタにしてみました」と話す、作者の津夏なつなさん。「『ぬすみ』が成功するまでモンスターを倒してしまわないよう、ひたすら防御して耐えたり、たまに回復したりという泥仕合のような光景を、一刻も早く退治してほしいと願う村の人たちは一体どんな気持ちで見てるんだろうと、実際にゲームでこういう戦闘をしているときにふと思いました。この状況最悪だろうなと(笑)」と語る。
自身もRPGが大好きでさまざまなゲームをしているという津夏さんは「実際にゲームをプレイしながら感じた矛盾や、シーンの裏で起きている描かれることのない事柄などを勝手に想像して、4コマのネタにすることがあります。息抜きにゲームをやりながら4コマのネタも思いつけるので一石二鳥だと思っています」とRPGを題材に描く楽しさを教えてくれた。
また、読者からの反応については「共感の声が多かったのが純粋にうれしかったのですが、いつの間にかリプライ欄がいろんなゲームの『あるある』を言い合う場になっていたのがおもしろかったです。今後も私の4コマでこういう場が作れたら最高だなって思います」と喜びとともに、制作にかける思いを語ってくれた。
村や町、延いては世界を巻き込むほどの危機であっても、世界を救うよりレアアイテムを優先する…。ゲーム好きならきっと「あるある！」と感じるはず。ぜひ読んでみて。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
