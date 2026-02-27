Lakaの新作ツヤリップ登場♡春のヌードカラー2色を先行販売

韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランドLakaから、人気ティント「マキシグレイヤーティント」の春新色が登場します。透明感のあるツヤと自然な血色感が魅力のツヤリップは、毎日のメイクにも取り入れやすいアイテム。今回の新色はやわらかなヌードカラーで、ナチュラルに唇を彩りたい方にもぴったりです。春らしい軽やかなメイクを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♡

重ねるほど美しいツヤティント

「Laka マキシグレイヤーティント」は、半透明カラーを重ねることで発色の美しさが際立つティントリップです。クリアで鮮やかな光沢感が特徴で、ベタつきにくくガラスのようなツヤを楽しめます。

レイヤリングしても色がくすまず、つけたてのような均一な仕上がりをキープ。グロスを重ねたようなボリューミー*で艶やかな唇を演出します。

美しい透け感のあるカラーが唇をコーティングし、手持ちのリップに重ねてグロス使いとしても楽しめます。

NUDE、MLBB(※)、BRIGHT、DEEPなど多彩なニュアンスを揃えた全22色展開で、1本使いから組み合わせまで幅広く楽しめるシリーズです。

※My Lips But Better

＊メイクアップ効果による

春にぴったりの新色ヌードカラー

Lakaマキシグレイヤーティント#623フロム

2026年3月1日（日）より先行販売される新色は、血色感をやさしく引き出すヌードカラー2色です。どんなメイクにも合わせやすく、デイリー使いしやすい色味が魅力です。

Lakaマキシグレイヤーティント#623フロムは、柔らかな血色感をプラスするナチュラルなヌードカラーで、透明感のあるツヤが唇を自然に引き立てます。価格は1,980円です。

Lakaマキシグレイヤーティント#624ゴーイング

Lakaマキシグレイヤーティント#624ゴーイングは、やわらかな発色と上品なツヤ感が特徴のヌードカラーで、ナチュラルながら印象的な唇を演出します。価格は1,980円です。

ロフト、PLAZA、shop inにて先行販売されます。

※購入可能場所は各地域・各店舗により異なります。※一部取扱いのない店舗もございます。

春メイクに取り入れたいツヤリップ

透明感のあるツヤと自然な血色感を叶えるLakaの新色ティントは、ナチュラルメイク派にもぴったりのアイテムです。

軽やかなヌードカラーは季節を問わず使いやすく、一本あるとメイクの幅が広がります♪

春の新しいリップとして、毎日のメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか。