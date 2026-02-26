ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

見た目は上品、保温力は本格派【サーモス】冬ドリンクを格上げする真空断熱タンブラーがAmazonで絶賛販売中！

スクリーンショット 2025-07-02 014259


ガラスコップのような日常使いしやすい底まで洗いやすい広口設計のデザインタンブラー。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-02 014326


熱々の飲みものを入れても外側が熱くならず、冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚さない。

スクリーンショット 2025-07-02 014334


真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。日常使いにちょうど良いサイズ感。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-02 014341


凹凸があって持ちやすく、口当たりがやさしい丸口設計。食洗機OK。