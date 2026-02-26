ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

つくる→飲む→持ち歩くを一本で。忙しい日々に寄り添う小さな相棒【ブルーノ】のミキサーがAmazonに登場!

1


ブルーノのミキサーは、材料を入れて上から押すだけでスムージーがつくれる、手軽さが魅力のミニブレンダーだ。つくったドリンクはそのままボトルで飲むことができ、フタを付け替えれば保存や持ち歩きにも対応する。忙しい毎日でもスムージー習慣を無理なく続けられるよう、飲みきりにちょうどいい280ミリリットルの容量に設計されている。

2


4枚刃のカッターは氷も一緒に砕けるパワーを備え（1回につき2〜3個まで）、フルーツや野菜と合わせて冷たいドリンクも手軽につくれる。底面には滑りにくいゴムを配置し、調理中の安定感も確保した。

3


つくる、飲む、持ち歩くが一本で完結し、キッチンでもデスクでも場所を取らない。

4


毎日の暮らしに自然と溶け込む、コンパクトで扱いやすいブレンダーだ。