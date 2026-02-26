押してつくって、そのまま！毎日続くミニブレンダー【ブルーノ】のミキサーがAmazonに登場中‼
つくる→飲む→持ち歩くを一本で。忙しい日々に寄り添う小さな相棒【ブルーノ】のミキサーがAmazonに登場!
ブルーノのミキサーは、材料を入れて上から押すだけでスムージーがつくれる、手軽さが魅力のミニブレンダーだ。つくったドリンクはそのままボトルで飲むことができ、フタを付け替えれば保存や持ち歩きにも対応する。忙しい毎日でもスムージー習慣を無理なく続けられるよう、飲みきりにちょうどいい280ミリリットルの容量に設計されている。
4枚刃のカッターは氷も一緒に砕けるパワーを備え（1回につき2〜3個まで）、フルーツや野菜と合わせて冷たいドリンクも手軽につくれる。底面には滑りにくいゴムを配置し、調理中の安定感も確保した。
つくる、飲む、持ち歩くが一本で完結し、キッチンでもデスクでも場所を取らない。
毎日の暮らしに自然と溶け込む、コンパクトで扱いやすいブレンダーだ。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
