星野リゾート ネコマ マウンテンで「手ぶらスノーボードデビューパック」が初登場！スノーボードの聖地で、わが子の「できた！」を見届けよう
星野リゾート ネコマ マウンテンは、2026年2月24日(火)から4月5日(日)までの期間限定で、初めてスノーボードに挑戦する子どもを対象に「手ぶらスノーボードデビューパック」を販売する。
【画像】豊富なスノーボード用品がそろうレンタルルームで準備万端！
先日閉幕したミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでも、スノーボードの競技で多くの日本人選手が素晴らしい結果を残したことは記憶に新しい。本プランは、そんなオリンピックや国際大会で活躍する日本人選手の姿をきっかけに高まる子どもたちの「スノーボードをやってみたい」という憧れをあと押しする取り組みだ。道具やウェア、小物のフルレンタルに加え、「初めて」に特化したレッスンを実施することで、未経験からでも安心して雪上デビューができる環境が整えられている。
さらに、保護者向けの防寒ウェア無料貸し出しや、レッスン終了後の「認定メダル」授与など、親子で安心と達成感を共有できる仕組みも充実している。テレビで目にした感動をリアルな体験へとつなげる、春休み限定の特別レッスンだ。
■スノーボードの聖地が仕掛ける、未来のボーダー育成プロジェクト
[/HEAD]本プランを実施するネコマ マウンテンは、「スノーボードの聖地」と呼ばれ、2000年代のスノーボードブームをけん引してきたスキー場だ。ビッグエアやスロープスタイルの国際大会を数多く開催し、ジャンプ台を設置するパーク造成技術は日本屈指の実績を誇る。現在も日本代表選手を含むトップライダーが集い、技を磨いている。
その環境を活かし、未来のスノーボーダーを育てたいという想いから、挑戦のハードルを極限まで下げた本プランが誕生した。この冬、画面越しに見ていた世界を、自らの「できた」という成功体験へと変える機会を提供する。
[HEAD]道具の装着から雪上デビューまで徹底サポート。「初めて」に特化した安心プログラム
レッスンは、参加者全員が未経験であることを前提に設計されている。開始前には、ウェアの正しい着用方法やブーツの履き方、ヘルメットの装着状況まで、インストラクターが丁寧に確認する。準備段階からプロの視点が入ることで、けがの予防につながるだけでなく、スノーボード経験のない保護者でも安心して子どもを預けられる体制を整えている。
■ウェアも小物もすべてそろう。手ぶらで挑戦できるフルレンタル
スノーボードへの挑戦をためらわせる要因のひとつが、道具の準備だ。本プランでは、ボードやブーツに加え、ウェア、ヘルメット、プロテクターまでをすべて含む。家庭での事前準備は不要で、手袋とゴーグルは使用後そのままプレゼント。105分のレッスンとフルレンタルがセットで1人8000円という、挑戦しやすい価格設定も魅力だ。レッスン後に滑走を続けたい場合は、別途2000円で終日ギアレンタルへ変更できる。
■保護者も快適に見守れる環境と、記念メダルで祝うデビューの瞬間
レッスン中、保護者は間近で子どもの成長を見守ることができる。防寒ウェアとスノーブーツの無料レンタルを用意しているため、雪山に不慣れな人でも快適に撮影や応援が可能だ。レッスン終了後には、努力の証として「スノーボーダー認定メダル」を授与。憧れの選手のようにメダルを首にかける体験が、大きな達成感と自信につながる。
■「手ぶらスノーボードデビューパック」概要
期間：2026年2月24日(火)から4月5日(日)
料金：1人8000円※レッスン後、終日ギアレンタルを継続する場合は別途2000円
対象：4歳から11歳までの子ども※年齢別クラス制
予約：公式サイトより当日7時までに要予約
レッスン時間：105分
レッスン形式：グループレッスン(1グループ4人まで)
含まれるもの：特別レッスン／子どものレンタル(スノーボード・靴・ウェア・ヘルメット・プロテクター)／子どもの手袋・ゴーグル(終了後プレゼント)／同伴者のレンタル(ウェア・スノーブーツ※最大2人まで)／記念品
■国内トップライダーが集結。全日本スキー選手権大会も開催
2026年2月25日(水)・26日(木)には、ネコマ マウンテンで全日本スキー選手権大会スノーボード競技ビッグエアを開催する。25日は公式練習、26日は予選と決勝を実施予定だ。国内トップライダーが披露する世界レベルの技を間近で観戦できる国内最大級の大会で、観戦は無料。競技の迫力を体感できる機会となる。開催場所は星野リゾート ネコマ マウンテン(グローバルパーク)。主催は公益財団法人全日本スキー連盟。
■星野リゾート ネコマ マウンテン
磐梯山(ばんだいさん)の麓に位置し、猫魔ヶ岳(ねこまがたけ)の南北に広がる国内最大級規模のスキー場。磐梯山や猪苗代湖、霧氷といった絶景を望みながら、初心者から上級者まで楽しめるバラエティ豊かなゲレンデを備えている。豊富な積雪量に恵まれ、12月上旬からゴールデンウィークまでのロングシーズン営業を行っている点も特徴。
所在地：福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68
電話：0242-74-5000
営業期間：2025年11月29日から2026年5月6日(振休)
リフト数／コース数：13基／33コース
リフト料金：1日券大人(Web購入)5700円、中高生4200円、小学生2700円
アクセス：東北自動車道郡山JCT経由磐越道「磐梯河東IC」より車で20分
この春、雪山での一歩が、子どもの未来を広げるきっかけになる。憧れを体験に変える春休みを、家族で共有してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
