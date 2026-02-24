荷物をまとめてすっきり快適!毎日を軽やかにしてくれる【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
通勤も週末もこの一つでOK。気ままに背負えて頼れる！【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスーパークのリュックは、シンプルさと機能性を両立した30リットルのスクエアリュックだ。通勤・通学からアクティブな週末まで幅広いシーンに馴染み、無駄のないミニマルなデザインの中にしっかりとした収納力を備えている。縦長のスクエアシルエットは背中にすっきり収まりながらも容量が大きく、教科書やPC、ジムウェア、書類までスマートに整理できるのが魅力だ。
内部にはPCやタブレットを収納できるクッションポケットを搭載し、仕切り付きの構造で荷物が混ざりにくい。ボトムには汚れ物やシューズを分けて入れられるセパレートポケットを備え、ジムバッグやスポーツバッグとしても使いやすい。
両サイドにはドリンクボトル用ポケットとコンプレッションベルトがあり、荷物の量に合わせて調整できるのも便利だ。
アウトドアブランドならではの耐久性と、どんなスタイルにも馴染むシンプルなルックスが魅力で、学生からビジネスパーソンまで幅広く使える。日常をアクティブに過ごす人に寄り添う、“ちょうどいい”バックパックとなっている。
