娘の「明日パパいないの？」という寂しい声→家族旅行中、こっそり釣りに行く夫に絶望する妻【作者に聞く】
カードの明細に並ぶ、身に覚えのない10万円の引き落とし。カード詐欺を疑い大騒ぎした結果、それは夫が相談もなく購入した釣り具の代金だった。辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんの漫画『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』は、趣味を優先し続けた夫と、それを見届けた妻の決断を描いた物語だ。
■家族旅行中にまで1人で釣りへ
しっかり者の妻・裕香と、一見すると子煩悩な夫・隆志。家族で楽しんでいたはずの釣りだったが、隆志だけが異常なほどのめり込んでいった。週末になれば不在が当たり前となり、娘が「明日パパお休みなのに、またお家にいないの?」と寂しそうに漏らすようになる。
現状を打破しようと計画した家族旅行でさえ、隆志はこっそり釣り具を車に積み込み、現地で1人釣りスポットへ向かってしまった。さらに相談なしの10万円の出費、娘のダンス発表会を忘れるといった勝手な行動が続き、ついに離婚を視野に入れた話し合いが行われることになった。
■「父親でいること」が重荷だった本音
話し合いの場で隆志の口から出たのは、「夫であり、父親でいることが重荷だった」という意外な告白だった。本作は友人の実体験をベースにしており、辰ノたむさんは「隆志は決して責任感がないわけではなく、自分なりに真っ直ぐ家族に向き合っていた。育児も家事もできることはやったうえで、プレッシャーに耐えきれず趣味に依存してしまった」と分析する。
結局、二人は離婚を選択したが、結果として今の方がよい関係になれたという。「お互い1人の方が性に合っている」と語る二人は、適度な距離感を保つことでようやく自分らしく生きられるようになった。読者からは夫への厳しい意見が多かった一方で、同じ立場の男性からは「一歩間違えれば自分もこうなっていたかもしれない」という共感の声も寄せられている。さまざまなしがらみに縛られた現代の家族像を、鋭く切り取った一作だ。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
