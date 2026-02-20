約400本の桜並木を愛でる「桜舞うたまゆら滞在」開催。新登場の「夜桜日本酒BAR」で桜名所を独り占め
島根県の玉造温泉に佇む全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」では、2026年3月30日(月)〜4月6日(月)までの間、温泉街に咲く400本の桜を楽しむ「桜舞うたまゆら滞在」が今年も開催される。「界 玉造」の前を流れる玉湯川は、春になると両岸2キロメートルにわたって約400本の桜が咲き誇る桜の名所。「界 玉造」専用の人力車に乗りながらライトアップされた夜桜を鑑賞し、非日常のお花見を体験できるのが魅力だ。今年は新たに、川沿いに続く桜並木の景色を独り占めできる橋上の特等席で、春らしい地酒を味わう「夜桜日本酒BAR」が登場。館内では大浴場の露天風呂で桜を愛でながら温泉に浸かり、この時季しか見ることのできない桜の絶景を堪能できる。
【写真】人力車に乗って美しい桜並木を観られる
■背景
玉造温泉街の中心を流れる玉湯川の両岸には、春になると400本の桜が一斉に咲き誇り、温泉街を鮮やかに彩る。日中は太陽の光を浴びて生き生きと輝く桜も、日没後は穏やかなライトに照らされることで幻想的な表情へと変化。
「界 玉造」での滞在を通じていろいろな桜の楽しみ方をしてもらいたいという思いから、「桜舞うたまゆら滞在」を考案。「たまゆら」とは、古代の首飾りである勾玉がゆらぎ触れ合う様子から、「ほんのしばらく」や「かすか」を意味する古語。古代には勾玉作りの地として栄えた玉造温泉街で、桜が咲く短い期間ならではの体験ができる。
■【特徴1】「界 玉造」専用の人力車で巡る、このエリアで唯一の幻想的な夜桜鑑賞
日中の華やかな桜とは趣きを変え、ライトアップされた幻想的な夜桜を眺める非日常のお花見体験。乗り心地にこだわった「界 玉造」専用の人力車で、玉造温泉街を約1時間かけて巡る。「界 玉造」ではこのエリアで唯一(※1)、人力車で夜桜鑑賞を楽しむ特別な体験を提供。界のスタッフも同行し、記念写真の撮影を手伝うなど、旅の思い出作りをサポートしてくれる。
※1：星野リゾート調べ
■【特徴2】川沿いの桜並木を独り占めする「夜桜日本酒BAR」
人力車での夜桜鑑賞のあとは、玉湯川に架かる橋の上に特等席を用意。目の前に広がるのは、ライトアップされた桜並木が川面に映り込む絶景だ。この特別な空間で、紫黒米(古代米)を使った桜色のお酒など、春をイメージして選んだ3種類の島根県の地酒と、求肥とうずら豆の餡を重ねた甘さ控えめの和菓子を提供。日本酒発祥の地といわれる島根の地酒と、お茶処である松江をイメージした和菓子のマリアージュを味わいながら、夜桜と川のせせらぎに癒やされよう。
■【特徴3】美肌の湯と桜を愛でる、春ならではの花見風呂
玉造温泉は、奈良時代に編纂された「出雲国風土記」にも登場し、古くから美肌の湯として知られている。「界 玉造」の大浴場の露天風呂では、湯船の目の前に桜の木が配され、湯浴みと桜を同時に満喫できる。春の夜風に揺れる桜を眺めながら名湯に浸かる、この時季だけの贅沢な湯浴みだ。
■滞在スケジュール例
【1日目】
15時 チェックイン
16時30分 泉質や入浴法を紹介する「温泉いろは」に参加
17時 客室露天風呂を堪能
18時15分 人力車で温泉街の夜桜鑑賞
19時 「夜桜日本酒BAR」で地酒を味わう
19時30分 夕食
21時15分 界の地域文化を楽しむおもてなし、ご当地楽「石見神楽」を鑑賞
22時 大浴場露天風呂で花見風呂を楽しむ
【2日目】
7時 出雲酒造り体操に参加
8時30分 朝食
11時 チェックアウト
12時30分 温泉街を散策しながら昼のお花見
■「桜舞うたまゆら滞在」概要
期間：2026年3月30日(月)〜4月6日(月)
時間：【夜桜人力車】1部18時15分〜／2部20時〜
料金：【夜桜人力車】1組1万4000円※日本酒セットの金額含む
場所：玉造温泉街、界 玉造
定員：【夜桜人力車】1日2組限定、1組2人まで
予約：夜桜人力車は要事前予約(宿泊7日前までに公式サイトにて)
※夜桜人力車は荒天の場合、中止の可能性あり
■「界 玉造」について
日本最古の美肌の湯である、玉造温泉に佇む全室露天風呂付き客室の宿。日本最古の美肌の湯と、しじみやタグ付きの活松葉蟹など旬の素材を活かした会席料理を楽しめる。毎晩開催されるご当地楽「石見神楽」で披露されるダイナミックな大蛇の舞も見どころ。
所在地：島根県松江市玉湯町玉造1237
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：24室
アクセス：【電車】JR玉造温泉駅より車で約5分／【車】山陰自動車道松江玉造ICより約15分
料金：1泊4万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料・税込、夕朝食付)
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を活かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴だ。2026年には「界 草津」(群馬県・草津温泉)、「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界 松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンを予定している。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
