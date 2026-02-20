タカキューが2026SSコレクション展示会を開催。オフィスカジュアル強化やセットアップを軸に商品展開
はたらく人を応援する服を企画・販売する株式会社タカキューは2026年1月23日に「2026SSコレクション」の展示会を開催した。今回のコレクションは、変化する働き方に寄り添うオフィスカジュアルの提案を強化し、セットアップを軸とした商品展開が特徴となっている。
【写真】“特別な1回”だけで終わらせない。幅広いシーンで活用できるセットアップ
本記事では、T/Q、m.f.editorial、SUITISTそれぞれのブランドごとに注目の商品を紹介していく。
■T/Q
“静謐(せいひつ)な美しさ”をコンセプトに、洗練された佇まいを提案するブランド。今回紹介する3ブランドの中はビジネス色が強く、気品と清潔感のあるスタイルが魅力的。
■【3月発売予定】TQテッククール ナイロン混ストレッチ ジャケット(2万900円)/スラックス(1万890円)
接触冷感・スーパーストレッチ・ウォッシャブルの機能を備えており、暑い季節でも快適に着用できる盛夏対応のセットアップ。カラー展開は青と紺の2色。スリムフィットのシルエットできちんと感と動きやすさを両立。特に接触冷感は、着たほうが涼しいと感じられるほど。オフィスカジュアルを軸に、オン・オフを問わず活躍する一着。
■m.f.editorial
メンズ・レディース双方の魅力が交差する、洗練されたスタイルを提案するブランド。ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応し、異なる要素を掛け合わせることで新しいバランスと現代的な美しさを実現。
■Women's
【発売中】mf ビリーストライプ DB(1万7600円)/ジレ(1万3200円)/1釦 ワイドパンツ(9900円)
仕立て映えのよいポリエステルとレーヨンを合わせた素材を使用した、ストライプ柄が印象的なセットアップシリーズ。カラー展開はベージュとグレーの2色。存在感のあるダブルブレストジャケットと、衿付きでテーラードの雰囲気を持たせたジレ、ワイドパンツを組み合わせた立体的なデザインで肩から胸元にかけてのデザインが美しいのが特徴。ばら売りのため、ワンカラーだけでなく自分の好みに合わせて組み合わせを選ぶこともできる。さらに、UVカット、ウォッシャブル素材で機能性も抜群。デザイン性と実用性を兼ね備えたモダンで洗練されたセットアップ。
■Men's
【3月発売】mf サークルモーション シャツアウター(1万3200円)/テーパード(9900円)
さらっとしたドライな肌触りが特徴の素材を使用し、ストレッチ・ウォッシャブル・接触冷感の機能性を持つ快適な着心地のシリーズ。カラー展開はベージュと黒の2色。シンプルかつモダンなデザインで、付属や装飾を極力省いたミニマルな仕立て。別売りのため、上下で別のカラーを選んで組み合わせることも可能で、オフィスカジュアルからカジュアルまでシーンに合わせた着回しができる。
■SUITIST
“Simplicity & Quality”をコンセプトに、シンプルでいて上質なスタイルを提案するブランド。スーツが単なる仕事着から装う喜びを知る大人のファッションに。
■【3月発売】SUITIST DENIM SET-UP ジャケット(4万2900円)/CARROT パンツ(1万4300円)/TROUSERS(14300円)
カイハラデニムを使用したSUITISTならではのワンランク上のデニムセットアップ。デニムの持つカジュアルさを、仕立てと設計で上品に昇華した一着。パンツはキャロットパンツとタックワイドパンツを展開し、シルエットの違いで印象を変えられる商品。中にニットを合わせるのがおすすめ。
ビジネスシーンに品格を添えるT/Q、自由な組み合わせで個性を引き出すm.f.editorial、そしてデニムの概念を覆す上質なSUITIST。3つのブランドがそれぞれの視点で「働く人の今」を切り取った今回のコレクションは、コスパや着心地を重視しながらも自分らしさを妥協したくない人にとって特別な一着になるのではないだろうか。機能性と美しさが共存するセットアップをぜひ体験してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】“特別な1回”だけで終わらせない。幅広いシーンで活用できるセットアップ
本記事では、T/Q、m.f.editorial、SUITISTそれぞれのブランドごとに注目の商品を紹介していく。
■T/Q
“静謐(せいひつ)な美しさ”をコンセプトに、洗練された佇まいを提案するブランド。今回紹介する3ブランドの中はビジネス色が強く、気品と清潔感のあるスタイルが魅力的。
■【3月発売予定】TQテッククール ナイロン混ストレッチ ジャケット(2万900円)/スラックス(1万890円)
接触冷感・スーパーストレッチ・ウォッシャブルの機能を備えており、暑い季節でも快適に着用できる盛夏対応のセットアップ。カラー展開は青と紺の2色。スリムフィットのシルエットできちんと感と動きやすさを両立。特に接触冷感は、着たほうが涼しいと感じられるほど。オフィスカジュアルを軸に、オン・オフを問わず活躍する一着。
■m.f.editorial
メンズ・レディース双方の魅力が交差する、洗練されたスタイルを提案するブランド。ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応し、異なる要素を掛け合わせることで新しいバランスと現代的な美しさを実現。
■Women's
【発売中】mf ビリーストライプ DB(1万7600円)/ジレ(1万3200円)/1釦 ワイドパンツ(9900円)
仕立て映えのよいポリエステルとレーヨンを合わせた素材を使用した、ストライプ柄が印象的なセットアップシリーズ。カラー展開はベージュとグレーの2色。存在感のあるダブルブレストジャケットと、衿付きでテーラードの雰囲気を持たせたジレ、ワイドパンツを組み合わせた立体的なデザインで肩から胸元にかけてのデザインが美しいのが特徴。ばら売りのため、ワンカラーだけでなく自分の好みに合わせて組み合わせを選ぶこともできる。さらに、UVカット、ウォッシャブル素材で機能性も抜群。デザイン性と実用性を兼ね備えたモダンで洗練されたセットアップ。
■Men's
【3月発売】mf サークルモーション シャツアウター(1万3200円)/テーパード(9900円)
さらっとしたドライな肌触りが特徴の素材を使用し、ストレッチ・ウォッシャブル・接触冷感の機能性を持つ快適な着心地のシリーズ。カラー展開はベージュと黒の2色。シンプルかつモダンなデザインで、付属や装飾を極力省いたミニマルな仕立て。別売りのため、上下で別のカラーを選んで組み合わせることも可能で、オフィスカジュアルからカジュアルまでシーンに合わせた着回しができる。
■SUITIST
“Simplicity & Quality”をコンセプトに、シンプルでいて上質なスタイルを提案するブランド。スーツが単なる仕事着から装う喜びを知る大人のファッションに。
■【3月発売】SUITIST DENIM SET-UP ジャケット(4万2900円)/CARROT パンツ(1万4300円)/TROUSERS(14300円)
カイハラデニムを使用したSUITISTならではのワンランク上のデニムセットアップ。デニムの持つカジュアルさを、仕立てと設計で上品に昇華した一着。パンツはキャロットパンツとタックワイドパンツを展開し、シルエットの違いで印象を変えられる商品。中にニットを合わせるのがおすすめ。
ビジネスシーンに品格を添えるT/Q、自由な組み合わせで個性を引き出すm.f.editorial、そしてデニムの概念を覆す上質なSUITIST。3つのブランドがそれぞれの視点で「働く人の今」を切り取った今回のコレクションは、コスパや着心地を重視しながらも自分らしさを妥協したくない人にとって特別な一着になるのではないだろうか。機能性と美しさが共存するセットアップをぜひ体験してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。