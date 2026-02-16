掃除の常識をアップデート！全自動でここまでやる【アイロボット】ルンバ Plus 405 ComboがAmazonで絶賛販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
掃除の常識をアップデート！【アイロボット】ルンバ Plus 405 ComboがAmazonで絶賛販売中！
70倍強力な吸引力、DualCleanモップパッド、スマートスクラブ、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシが、パンくずからペットの足跡まで、あらゆる汚れを取り除く。「ClearView LiDAR」がお部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも、障害物を避けながら無駄のない動きで清掃が可能な革新的にスマートなマッピングとナビゲーションを実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
75日間のゴミの自動排出、4週間の拭き掃除とパッド洗浄、パッドの清潔維持、パッド乾燥で、毎日効果的な掃除を実現。
タップするだけで、カスタム清掃ルーチンの設定、清掃時間の予測、フィルターの状態確認、集中的に掃除すべき部屋の判別が可能なので清掃方法も思いのまま。掃除機がけ、拭き掃除、両者の組み合わせ清掃、掃除機がけの後で拭き掃除、の中から選べる。直感力を備えたモップパッドは、前方にカーペットを検知すると自動でリフトアップするため、複数の床面のシームレスな清掃が可能。
