¡ÚÏÃÂêºî¡Û¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤Ï¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ê¤¦¤â¤Î¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µßºÑ¤ÎÊª¸ì¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¥¢¥ì¡¢¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤¹¤°¤ï¤«¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãµ¤·Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤¿Éô²°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¾·ô¤òÈ¯¸«¡ª¡Ö¤³¤ì¥Î¡¼¥È¤ËÅ½¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÊÌ¤Î¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë!!¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë²ÖÅÄ¤â¤Í¤Ï¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Î¸¦ïÓ¡×¤ËÎå¤à½÷À¡£Âç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ëÆü¾ï¤ÎÌ¡²è¡¢°æ¾å¤Þ¤¤(@omo_mai)¤µ¤ó¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¶æ³ÚÉô¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
²¿ÅÙ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î²ÖÅÄ¤â¤Í¡£À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á´¤¯Âç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¼º¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1¿Í¤ÇÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢Í§¿Í¤Î°²Àî¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ìÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°²Àî¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤±¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ºî¼Ô¤Î°æ¾å¤Þ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ò´ê¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤¤´êË¾¤ò¼ÂºÝ¤ËÄ¹¤¯»ý¤ÆÍ¾¤¹»þ´ü¤¬¼«Ê¬¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê´ê¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡ÖÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¾õ¶·¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ëè²ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤ËÆÉ¤à¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë·ý°ì¸ÄÊ¬¤ÎÂç¾æÉ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¯ËÜºî¡ÖÂç¾æÉ×¶æ³ÚÉô¡×¤ò¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§°æ¾å¤Þ¤¤(@omo_mai)
