なんと、入れて押すだけ！味は本格。10役こなす頼れる圧力鍋【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
煮る、炊く、蒸す、焼くまで。家族の食卓を支える万能クッカー【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの電気圧力鍋は、自動メニュー6種を搭載したスタンダードモデルの電気圧力鍋だ。材料を入れてボタンを押すだけで調理が進み、手間をかけずに美味しい料理が仕上がる。予約調理と保温機能にも対応し、朝にセットしておけば帰宅後すぐにできたての料理を味わえる。カレーをはじめ、一部の自動メニューは1時間30分〜12時間の間で予約設定が可能で、忙しい日にも頼りになる。
1台で圧力、無水、低温、煮る、蒸し、炊飯、鍋、スロー、発酵、ベイクの10役をこなし、普段のおかずから本格的な料理まで幅広く対応する。容量は3.0リットルで、最大4人分の料理を一度に作れるため、家族の食卓にも使いやすい。白米は4合まで炊けるため、炊飯器代わりとしても活躍する。
レシピブックには20種のメニューを掲載し、さらにレシピサイトでは80種のレシピを確認できるため、毎日の献立づくりにも役立つ。内鍋やパーツは分解して洗える構造で、すみずみまで清潔に保てるのも嬉しいポイントだ。
初心者でも扱いやすく、料理の幅を広げてくれる頼れる一台となっている。
