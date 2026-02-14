安定して、柔らかく、自然に進む。毎日の歩行を快適に変える一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
長く歩く人のためのクッション。日常を軽やかに支える【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、長く快適に歩くためのクッション性と安定性を追求した一足だ。
ランニングシューズでも高い評価を得ているFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジし、着地から蹴り出しまで足裏全体を自然に使えるスムーズな歩行をサポートする。
かかとにはCRカウンターを搭載し、歩行時のブレを抑えて安定性を高めている。アウトソールは防滑性・耐久性・屈曲性を考慮した構造で、日常のさまざまな路面に対応できる信頼感のある仕上がりだ。
環境に配慮した素材を採用し、快適性とサステナビリティを両立した新定番モデルとして、毎日のウォーキングをより心地よい時間へと導いてくれる。
