作り置き派の強い味方！保存も食卓もスマートに【イワキ】の耐熱ガラス保存容器セットがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
作り置き派にうれしい！保存も食卓もスマートにこなす【イワキ】の耐熱ガラス保存容器セットがAmazonで販売中！
ラップを使わず､フタをしたまま電子レンジで加熱して､そのままテーブルへ。積み重ね収納ができるので冷蔵庫でも活躍する耐熱ガラス保存容器セット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
本体は耐熱ガラス製なので､梅干やレモンのスライスなど酸や塩分の強い食品を入れても変色しない。カレーやケチャップ料理などの色や匂い移りもしない。
中身が見えるから使い忘れることもなく､上手に保存して手早くクッキング。フタをはずせばオーブンにも使用可能(フタはオーブン使用不可)。
→【アイテム詳細を見る】
耐熱ガラス本体は、食洗機対応なので片付けもラクラク。フタは食洗機不可。
作り置き派にうれしい！保存も食卓もスマートにこなす【イワキ】の耐熱ガラス保存容器セットがAmazonで販売中！
ラップを使わず､フタをしたまま電子レンジで加熱して､そのままテーブルへ。積み重ね収納ができるので冷蔵庫でも活躍する耐熱ガラス保存容器セット。
→【アイテム詳細を見る】
本体は耐熱ガラス製なので､梅干やレモンのスライスなど酸や塩分の強い食品を入れても変色しない。カレーやケチャップ料理などの色や匂い移りもしない。
中身が見えるから使い忘れることもなく､上手に保存して手早くクッキング。フタをはずせばオーブンにも使用可能(フタはオーブン使用不可)。
→【アイテム詳細を見る】
耐熱ガラス本体は、食洗機対応なので片付けもラクラク。フタは食洗機不可。