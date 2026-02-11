ライフスタイルストア「PLAZA(プラザ)」に、チョコレートをテーマにしたPEANUTS(ピーナッツ)のポーチシリーズが新登場！

【画像】「PEANUTS チョコレートシリーズ」を全種類見る

「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ」がPLAZAに登場


今回のシリーズは、板チョコやチョコチップクッキー、カップケーキといったスイーツをモチーフにしたポーチのラインナップ。サガラ刺しゅうで表現されたもこもこのスヌーピーと、チョコスイーツの組み合わせがたまらなくかわいい。自分用にもプチギフトにもぴったりな全3種をチェックしよう。

■キルト生地が上品！毎日使える「コスメポーチ」

「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ 巾着ポーチ(ブラウン)」(2750円)


「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ コスメポーチ」(2310円)は、上品なキルト生地にスヌーピーや板チョコのサガラ刺しゅうをあしらった一品。しっかりとしたマチ付きで、コスメや小物の収納力も申し分なし。ブラウンはチョコレートのような深みのある色合いで大人っぽく、ホワイトはスヌーピーの表情3変化が楽しめる。

「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ コスメポーチ(ホワイト)」(2310円)


「コスメポーチ(ホワイト)」の背面。キルト生地にレザー調のPEANUTSタグがさりげないアクセントに


■カップケーキみたい！スイーツ好きにはたまらない「巾着ポーチ」

「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ 巾着ポーチ(ブラウン)」(2750円)


ひと目見て「かわいい！」と声が出てしまいそうなのが「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ 巾着ポーチ」(2750円)。カップケーキのカップ部分を模した底面と、ふんわりとした巾着部分の組み合わせが絶妙で、まさにスイーツそのものの佇まいだ。

「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ 巾着ポーチ(ホワイト)」(2750円)


「巾着ポーチ(ホワイト)」の背面。パール風飾りとすやすやスヌーピーのレザータグで後ろ姿もぬかりなし


サガラ刺しゅうのスヌーピーに加え、チョコレートやクッキーの刺しゅう、さらにパール風の飾りがあしらわれており、ガーリーな雰囲気がたっぷり。サテンリボンの紐もアクセントになっている。約W20×H17×D5センチと収納力があるので、コスメポーチとしてはもちろん、ちょっとした小物入れとしても重宝しそう。

■バッグにつけて連れ歩ける！ミニサイズの「ダイカットポーチ」

「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ ダイカットポーチ(チョコ)」(2970円)


「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ ダイカットポーチ」(2970円)は、板チョコの形をした「チョコ」と、チョコチップクッキーの形をした「クッキー」の2デザイン展開。カラビナ付きなので、バッグやリュックにつけて持ち歩けるのも魅力のひとつ。サガラ刺しゅうのスヌーピーチャームが揺れるたびに気分が上がりそう。

「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ ダイカットポーチ(クッキー)」(2970円)


ダイカットポーチ(クッキー)」の背面。クッキー袋から顔を出すウッドストックたちの型押しがかわいい


これらのアイテムはPLAZA各店ほか、PLAZAの公式オンラインストアにて取り扱い中。お気に入りを見つけて、毎日をちょっと甘くハッピーに過ごしてみては。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC