スヌーピーの“チョコレートシリーズ”ポーチ3種がPLAZAに登場！スイーツみたいで食べちゃいたくなる!?
ライフスタイルストア「PLAZA(プラザ)」に、チョコレートをテーマにしたPEANUTS(ピーナッツ)のポーチシリーズが新登場！
【画像】「PEANUTS チョコレートシリーズ」を全種類見る
今回のシリーズは、板チョコやチョコチップクッキー、カップケーキといったスイーツをモチーフにしたポーチのラインナップ。サガラ刺しゅうで表現されたもこもこのスヌーピーと、チョコスイーツの組み合わせがたまらなくかわいい。自分用にもプチギフトにもぴったりな全3種をチェックしよう。
■キルト生地が上品！毎日使える「コスメポーチ」
「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ コスメポーチ」(2310円)は、上品なキルト生地にスヌーピーや板チョコのサガラ刺しゅうをあしらった一品。しっかりとしたマチ付きで、コスメや小物の収納力も申し分なし。ブラウンはチョコレートのような深みのある色合いで大人っぽく、ホワイトはスヌーピーの表情3変化が楽しめる。
■カップケーキみたい！スイーツ好きにはたまらない「巾着ポーチ」
ひと目見て「かわいい！」と声が出てしまいそうなのが「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ 巾着ポーチ」(2750円)。カップケーキのカップ部分を模した底面と、ふんわりとした巾着部分の組み合わせが絶妙で、まさにスイーツそのものの佇まいだ。
サガラ刺しゅうのスヌーピーに加え、チョコレートやクッキーの刺しゅう、さらにパール風の飾りがあしらわれており、ガーリーな雰囲気がたっぷり。サテンリボンの紐もアクセントになっている。約W20×H17×D5センチと収納力があるので、コスメポーチとしてはもちろん、ちょっとした小物入れとしても重宝しそう。
■バッグにつけて連れ歩ける！ミニサイズの「ダイカットポーチ」
「スヌーピー PEANUTS チョコレートシリーズ ダイカットポーチ」(2970円)は、板チョコの形をした「チョコ」と、チョコチップクッキーの形をした「クッキー」の2デザイン展開。カラビナ付きなので、バッグやリュックにつけて持ち歩けるのも魅力のひとつ。サガラ刺しゅうのスヌーピーチャームが揺れるたびに気分が上がりそう。
これらのアイテムはPLAZA各店ほか、PLAZAの公式オンラインストアにて取り扱い中。お気に入りを見つけて、毎日をちょっと甘くハッピーに過ごしてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
