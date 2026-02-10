立てて運べてすっきり仕舞える。しかも味もそのまま。スマートに持ち歩く薄型弁当箱【フードマン】の弁当箱がAmazonに登場中‼
汁漏れしにくく、洗いやすい。持ち運び自由で快適なランチボックス【フードマン】の弁当箱がAmazonに登場!
フードマンの弁当箱は、通勤や通学で荷物が多いバッグの中にもすっきり収まるスリム設計が魅力の弁当箱だ。本体の周囲と中仕切りをしっかりシーリングするWシーリング構造を採用し、汁漏れを防止。各スペースの汁移りも抑えるため、おかず同士の味が混ざらず、見た目も味もきれいなまま持ち運べる。
普段のおかずやご飯を詰めるには十分な安心感を備えている。バッグに立てて入れられるため、限られたスペースでも持ち運びやすく、移動の多い日にも使いやすい。
容量は800ミリリットルで、しっかり食べたい学生やガッツリ派にもぴったり。片手で持って食べやすい形状のため、ピクニックや机のない場所でもスムーズに食事ができる。
お手入れ面でも扱いやすく、汚れが溜まりやすい角をなくした丸型コーナー設計で、洗いやすさを追求。さらに食器洗浄機にも対応しているため、毎日の使用でも負担が少ない。
持ち運びやすさ、使いやすさ、洗いやすさを兼ね備えたフードマンは、忙しい日常に寄り添う頼れる弁当箱となっている。
