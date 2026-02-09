È©¤¬¿¿¤Ã²«¿§¤Ê¤Î¤Ë¡Ö°ß±ê¡×¿ÇÃÇ¢ª¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖËö´ü¤¬¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡ÖÍ¾Ì¿È¾Ç¯¡×¤Î¶²ÉÝ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Ì¡²è¡Ø¤À¤á¤ó¤º¡¦¤¦¤©¡Á¤«¡Á¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó(@kuratamagohan)¤ÎÉ×¡¦³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯2·î16Æü¤Ë56ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤¤¿É×¤È¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉ×¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡§¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤È¤ÎÊë¤é¤·¡Ù¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£È©¤¬²«¿§¤¤¤Î¤Ë¡Ö°ß±ê¡×¿ÇÃÇ¡©
°ÛÊÑ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢É×¤ÎÈ©¤Î¿§¤À¤Ã¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯È©¤ò¸«¤Æ¡¢ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼õ¿Ç¤ò´«¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö°ß±ê¡×¡£²«áÕ(¤ª¤¦¤À¤ó)¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬Äã¤¤¿ÇÃÇ¤Ë¡¢ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦È©¿§¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²«¿§¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼«¿È¤ÎÄ¾´¶¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò·èÃÇ¡£Ãæµ¬ÌÏ¤ÎÉÂ±¡¤ò·Ð¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©ÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¹¤¤Â¡¤Ë4¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö°¤±¤ì¤ÐÈ¾Ç¯¡¢¤â¤Ã¤Æ1Ç¯¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ð¤ÊÍ¾Ì¿Àë¹ð¡£¤â¤·½é¿Ç¤Î¡Ö°ß±ê¡×¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃÀ´É±ê¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁá¤¯Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿ºÊ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬É×¤Î»þ´Ö¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÉ¸½à¼£ÎÅ¡×¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤À¸¤Êý
³ð°æ¤µ¤ó¤ÏÉ¸½à¼£ÎÅ(¹³¤¬¤óºÞ¤Ê¤É)¤òÁªÂò¤»¤º¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç»Å»ö¤ËË×Æ¬¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¤êÉÂ¾õ¤¬µÞÊÑ¡£¼«Âð¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
Æ®ÉÂÃæ¤ò´Þ¤á¡¢É×¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ëÁÒÅÄ¤µ¤ó¡£ÉÁ¤¯¤¦¤¨¤ÇºÇ¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸½¼Â¤òÂ»¤Í¤º¡¢±³¤ä¸ØÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£Æ®ÉÂµ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥È¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤¿É×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
¡ÖÉ×¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×ºÇ°¦¤Î¿Í¤Î»à¤È¤¤¤¦¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¼Â¤ò¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤ËÅÁ¤¨¤ëÈà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢°åÎÅ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆÌ¿¤Îºß¤êÊý¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ(@kuratamagohan)
