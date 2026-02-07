「1時間も前に来てやることか？」始業の1時間前出勤でサービス労働!!会社の掃除を無給で強制…ブラック企業に驚愕【作者に聞く】
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由」を紹介するとともに、著者に始業1時間前から掃除する会社の規則についても聞いた。
■新人か管理職しか存在しない職場…!?
ある日の勤務中、しゃけなかほいさんは従業員から「週明け掃除当番よろしく」と突然告げられる。掃除当番は始業1時間前に出勤する決まりだという。面接では一切説明がなかったため戸惑いはあったが、その場では「分かりました」と了承するしかなかった。
実際に当日を迎えると、掃除はゆっくり行っても10分ほどで終わり、もちろん無給。「果たして1時間前に来てやることなのだろうか」 と疑問を抱きつつ、掃除後は始業までの時間をパソコンで自習して過ごす。しかし「1時間前出勤は人生のムダ使いだ」という思いが拭えず、「帰りたい」という思いが頭をよぎるしゃけなかほいさんであった…。
そんな本作「ブラック企業の1日」は、作者であるしゃけなかほいさん自身の実体験をもとに描かれた作品だ。
始業前清掃という会社の規則について、しゃけなかほいさんは「普通の日でも、始業開始30分前には出勤させられる会社でした。早すぎると思っていましたが、新人か管理職しかいないブラック企業あるあるの人員だったので、新人は疑問に思うけれど、ずっといる人たちは疑問を感じないようでした」と当時の状況を振り返る。また、「掃除で使う雑巾がすごく汚かったことを覚えています」と明かす。
本作「ブラック企業の1日」のほかにも、SNSやブログで実体験をもとにしたコミカルなエッセイ漫画を数多く投稿しているしゃけなかほいさん。思わず共感してしまうエピソードに出会えるかも！ぜひ一度チェックしてみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
