「黒だからいい」コーディネートが可愛くなる「普通すぎない」オシャレな黒

黒で欲しいのは「遊びのある」デザイン

今ある黒になじみつつ、リフレッシュが図れる＋１。華やぎや深み、立体感など、足りないものを補うことで、黒の可能性はますます広がっていける。ほかの色だと少し勇気がいるけれど、黒ならトライできる、高いデザイン性や特徴的な素材のアイテムをセレクト。



洗練度の高い黒のショートで「王道トレンチをアップデート」

ショートトレンチコート／CREDONA　首が隠れる高さと中に着込めるワイドな形。丈は短く、すっきりとマイナーチェンジされたトレンチは、ロングコートとはまた違う研ぎ澄まされたハンサムへ導く。



珍しいレースのえりつき

レースカラーカーディガン／キャバン（キャバン 丸の内店）　コンパクトな形や連なるボタンから漂う品格で大人の甘さへ。カシミヤ混で肌あたりもなめらか。



モードに装えるハリ感プリーツ

プリーツスカート／Graphpaper（グラフペーパー 東京）　しなやかな生地による躍動感と、しっかりとしたひだによる立体感で、黒でまとめてもリズムが誕生。



