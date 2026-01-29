ドラレコ導入に社員が大荒れ！その理由は「プライバシーの侵害だよっ！」運転席も録画する必要ある？【作者に聞く】
事故やトラブルの証拠として、今や当たり前になりつつあるドライブレコーダー。漫画家・ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が宅配業者に勤めていた頃、全車両にドラレコが一斉導入された。ところが現場は、歓迎ムードとは程遠かった。
■ベテラン勢はドラレコ搭載に猛反対！
ゆきたさん自身は、「運送業では安全が最優先。今の時代、ドラレコは必要不可欠」と冷静に受け止めていた。しかし、ベテラン社員を中心に反対派が続出する。
理由はシンプルだ。車体の前後だけでなく、運転席側も録画される仕様だったからである。「仕事とはいえ、常に運転席を見られるのは気分がいいものではない」そう感じるドライバーの気持ちも、確かに理解できる。
■安全のためなのに「プライバシー侵害だ！」…そのリアルな理由がジワる
宅配ドライバーにとって、車内は仕事場であり、休憩室でもある。弁当を食べる。一息つく。ときには独り言も出る。そんな空間を常時録画されることに、「プライバシーの侵害だよっ！」と憤慨する声が上がった。なかには怒りのあまり、カメラにシールを貼って映像を遮断した社員もいたという。当然、あとでしっかり怒られた。
事故が起きた際、どんな運転をしていたのかを確認できる。一定の管理という意味でも、運転席カメラには役割がある。理屈は、全員わかっている。それでも反対派の主張は止まらない。
「歌が歌えないじゃないか!?」「鼻くそほじれなくなった！」理由が想像の斜め上すぎて、思わずツッコミたくなる。しかし同時に、「確かにそれは困るかも…？」と妙に納得してしまうのも事実だ。
■一番反対していた男の“怪しさ”
とくに反対意見が強かったのが、ブログでもおなじみの佐堀さん。夕方に配達できない荷物をゆきたさんに回してくる。仮病で早退する。月に一度は「転職する」と宣言する。そこまで嫌がるということは、「本当に見られては困る何かがあったのでは？」と疑いたくもなるというものだ。
安全とプライバシー、その狭間で巻き起こったドラレコ騒動。
理由を知ると、笑えて、ちょっとだけ人間味も感じてしまう一作である。
取材協力：ゆきたこーすけさん（@kosukeyukita）
